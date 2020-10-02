Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı

Samsun'da şiddet uygulayan kocası K.T.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 çocuk annesi Z.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kocası K.T. ile tartışan Z.T., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını yaraladı.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaralı K.T.’yi ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı.
Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Z.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)