Şiddet uygulayan eşini yaraladığı için tutuklanan Öznur Efeoğulları: Sakın korkmayın, utanmayın, susmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, kendisine şiddet uygulayan eşini yaralayan Öznur Efeoğulları’nı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Efeoğulları, kendisi gibi şiddet gören kadınlara, Karaca aracılığıyla “Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım; korktum, etrafımdan utandım. Siz sakın korkmayın, utanmayın, susmayın. Asıl utanması gereken siz değilsiniz. Utanması gerekenler, bizlere şiddeti, eziyeti yapanlardır. Ben bunu çok geç anladım” mesajını gönderdi.

CHP’nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, CHP Adana İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan program kapsamında Adana’da bir dizi temaslarda bulundu. Karaca, Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ile birlikte; şiddet uygulayan eşini, kendisini savunurken yaralayan Öznur Efeoğulları’nı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Karaca, ziyaretin ardından, Efeoğulları’nın kendisi gibi şiddet gören kadınlara gönderdiği mesajı paylaştı. Efeoğulları, bir kağıda yazıp imzalayarak Karaca'ya verdiği mesajında şunları söyledi:

"Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım, korktum"

"Sevgili kadınlar; 47 yıl süren evliliğim boyunca dayak yemeden bir gün geçirmedim. Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım; korktum, etrafımdan utandım. Siz sakın korkmayın, utanmayın, susmayın. Asıl utanması gereken siz değilsiniz. Utanması gerekenler, bizlere şiddeti, eziyeti yapanlardır. Ben bunu çok geç anladım. Tüm kadınları adalete olan inancımla selamlıyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere."

"Bu, sadece olay günü yapılan değil; 47 yıllık bir savunmadır"

Gülizar Biçer Karaca, Adana’da partisine yeni katılan kadınlara da rozetlerini taktı. Karaca, rozet töreninde yaptığı konuşmada, Öznur Efeoğulları’na yaptığı ziyarete ilişkin şunları söyledi: