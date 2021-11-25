Şiddet uygulayan eşini yaraladığı için tutuklanan Öznur Efeoğulları: Sakın korkmayın, utanmayın, susmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, kendisine şiddet uygulayan eşini yaralayan Öznur Efeoğulları’nı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Efeoğulları, kendisi gibi şiddet gören kadınlara, Karaca aracılığıyla “Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım; korktum, etrafımdan utandım. Siz sakın korkmayın, utanmayın, susmayın. Asıl utanması gereken siz değilsiniz. Utanması gerekenler, bizlere şiddeti, eziyeti yapanlardır. Ben bunu çok geç anladım” mesajını gönderdi.
CHP’nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, CHP Adana İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan program kapsamında Adana’da bir dizi temaslarda bulundu. Karaca, Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ile birlikte; şiddet uygulayan eşini, kendisini savunurken yaralayan Öznur Efeoğulları’nı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
Karaca, ziyaretin ardından, Efeoğulları’nın kendisi gibi şiddet gören kadınlara gönderdiği mesajı paylaştı. Efeoğulları, bir kağıda yazıp imzalayarak Karaca'ya verdiği mesajında şunları söyledi:
"Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım, korktum"
"Sevgili kadınlar; 47 yıl süren evliliğim boyunca dayak yemeden bir gün geçirmedim. Ölüm tehditleri nedeniyle boşanamadım; korktum, etrafımdan utandım. Siz sakın korkmayın, utanmayın, susmayın. Asıl utanması gereken siz değilsiniz. Utanması gerekenler, bizlere şiddeti, eziyeti yapanlardır. Ben bunu çok geç anladım. Tüm kadınları adalete olan inancımla selamlıyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere."
"Bu, sadece olay günü yapılan değil; 47 yıllık bir savunmadır"
Gülizar Biçer Karaca, Adana’da partisine yeni katılan kadınlara da rozetlerini taktı. Karaca, rozet töreninde yaptığı konuşmada, Öznur Efeoğulları’na yaptığı ziyarete ilişkin şunları söyledi:
“Öznur Hanım hikayesini bütün Kozan biliyor. 47 yıllık evlilik hayatı boyunca şiddet görmediği, dayak yemediği bir gün bile geçirmeyen; boşanmak istediğinde ölümle tehdit edilen; ama ölümü bile göze alarak şiddetten kurtulmak istediğinde, ‘Evlatlarına senin acını yaşatırım’ tehdidi karşısında susmak zorunda kalan; sürekli şiddet görüp etrafından utandığı için şiddet gördüğünü saklamak zorunda bırakılan; her gün alkol alan, sadece kendisini değil çocuklarını da şiddete maruz bırakan, psikolojik, ekonomik şiddet ve tüm şiddet unsurlarını yaşatan bir eş ile geçen 47 yıl. Sadece olay günü yapılan savunma değil 47 yıllık bir savunmadır. Bugün Öznur Hanım’ı ziyaret, hem bir kadın olarak dayanışma duygumuzu göstermek hem insan haklarından sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak kadının insan hakkı, en kıymetli hak olan yaşam hakkı mücadelesini Öznur Hanım ile birlikte duyurabilmek içindi.” (ANKA)