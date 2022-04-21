Tarsus Kaymakamlığı, şiddete uğrayan kadını değil erkeği korudu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde voleybol antrenörü olarak görev yapan Özgün Narin Şenatak aynı iş yerinde çalıştığı boşandığı eşi Hicabi Eker tarafından darbedildi. Tarsus Kaymakamlığı, Eker’in görev yerinde kalmasına, şiddete uğradığını bildiren Şenatak’ın ise Toroslar ilçesine gönderilmesine karar verdi.

Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde voleybol antrenörü olarak görev yapan Özgün Narin Şenatak, aynı kurumda işçi olarak çalışan Hicabi Eker’den boşandıktan sonra çocuklarının velayeti konusunda uzlaşamadı ve davalık oldu. Dava süreci devam ederken Şenatak, eski eşi Eker’in fiziksel şiddetine maruz kaldı.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur’un haberine göre; Şenatak, işyerinde maruz kaldığı tehdit, aşağılama ve baskılarla ilgili iki kez savcılığa suç duyurusunda bulundu ve üst amirlerine de dilekçeyle başvurarak Eker’den şikâyetçi oldu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ise Hicabi Eker’in görev yerinde kalmasına, şiddete uğradığını bildiren antrenör Özgün Narin Şenatak’ın ise 80 kilometre uzaktaki Toroslar ilçesine gönderilmesi yönünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne görüş bildirdi.