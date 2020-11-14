Şiddet tartışması: Selin Barlas, eski eşi Cem Dizdar'ı suçladı, Dizdar 'darp raporu'na işaret ederek reddetti

T24 Haber Merkezi

Selin Barlas, eski eşi Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını iddia etti ve Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Dizdar ise "sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil mağduru olduğunu, darp raporu bulunduğunu" açıklayarak Barlas'ın iddiasını yalanladı.

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Sosyal medya hesabından, Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını iddia eden Selin Barlas, vücudundaki izlerin fotoğraflarını paylaştı.

Selin Barlas, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kısa bir süreliğine instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" ifadesini kullandı.

Barlas, paylaşımları yaptığı Instagram profilini daha sonra kapattı.