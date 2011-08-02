-ŞİDDET MAĞDURUNA YAKIN KORUMA ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Yapılan değerlendirmeler sonucu yakın koruma gerekli görülen, şiddete maruz kalmış kadınların korunması için teknik çalışmanın içerisindeyiz'' dedi. Şahin, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Şahin, görüşme öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Kadınlara yakın koruma verilmesi yönünde bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili detay verebilir misiniz'' sorusu üzerine Şahin, bunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yürüttüğü çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. Şahin, ''Aileden sorumlu, kadından sorumlu, korunmaya muhtaç çocuklarımızdan sorumlu bakanlığımızın çalışma alanının önemli boyutunu güvenlik hizmeti oluşturmaktadır. Bu bağlamda da yapılan değerlendirmeler sonucu yakın koruma gerekli görülen, şiddete maruz kalmış kadınların korunması için böyle teknik çalışmanın içerisindeyiz. Arkadaşlarımız, bakanlıklarımız bu çalışmalarını yapıyorlar. Sayın Bakanımız da bu konuda zaten çok hassas, duyarlılık gösteriyor. Sorunu çözmek bu değildir ama geçici olarak da olsa çözümdür. O çözümün bir parçası olmak durumundayız'' diye konuştu. Şahin, terörle mücadelede polisin, özellikle özel harekat polisinin etkinliğinin artırılmasıyla ilgili bir takvim verilip verilemeyeceğine yönelik soru üzerine de ''Polisin etkisi her zaman olabilir, olmaktadır da zaten. Şu anda uygulanan bir husustur'' dedi. İçişleri Bakanı Şahin, askerlik süresinin kısaltılması konusuyla ilgili soru üzerine de ''Askerliğin süresi konusu, İçişleri Bakanlığının çalışma alanını doğrudan ilgilendirmemektedir. Jandarma vesilesiyle bizi ilgilendiriyor ama asıl ilgili bakanlık, Milli Savunma Bakanlığıdır. Biz de sizler gibi izliyoruz. Hükümet düzeyinde görüşülmüş, konuşulmuş bir konu değildir'' diye konuştu.