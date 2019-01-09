Şiddet mağduru kadının feryadı: Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 2 çocuk annesi Sevkan O. (31), sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve sığındığı ailesine tehditler savurup, zarar verdiğini belirterek, \"Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

2003 yılında Özkan O. ile evlenen ve 2 çocukları dünyaya gelen Sevkan O.\'nun hayatı, eşinin uyuşturucu kullanmasıyla kabusa döndü. Özkan O.\'nun kendisinin yanı sıra anne ve babası ile çocuklarına da şiddet uygulaması sonucu geçen yıl Ekim ayında baba evine sığındığını belirten genç kadın boşanma davası açtı. Boşanma işlemleri devam ederken tehdit ettiğini söylediği Özkan O.\'nun babasının işyerini yaktığını öne süren Sevkan O., \"Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan Sevkan O., \"Sürekli kendisinden şiddet gördüm. Hem sözlü, hem fiziki şiddet gördüm ve bu şiddete annesi ile babası da maruz kaldı. Annesini dövdü, babasını bıçakladı. Onlara tehditler hakaretler etti. Onlar evden ayrıldı 3 ay sonra 14 yaşındaki kızıma da şiddet uygulamaya başlayınca ben evden ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğumu da aldım ailemin yanına geldim ve buna kendisi de olumlu baktı. Bana \'işten çıkacağım, ben işlerimi yoluna koyana kadar orada kal ve ailenin yanına gidebilirsin\' dedi ama ben kesinlikle dönmemek üzere geldim ailemin yanına. Tabi ondan kurtulmak için ilk etapta bunları söylemedim kendisine. Buraya geldikten 1 hafta sonra beni eve çağırdı, ben de gitmek istemedim. \'Bir daha gelmeyeceğim\' dedim. Bu kez kavga çıkardı, karakolluk olduk. Orada kavgalar çıkardı, karakolda bağırdı, çağırdı. Hakaretler, iftiralar, tehditler \'bundan sonra size rahat uyku yok, görürsünüz siz, bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak\' dedi. 12 Ekim 2017 gecesinden beri biz bunları yaşıyoruz” dedi.

‘SİLAH SESLERİ, SES BOMBALARI ALTINDA YAŞADIK’

Eşi Özkan O.’nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıl cezaevinde kaldığını da kaydeden Sevkan O., \"Esrar satıcılığından zaten 3 yıl yatmışlığı var ve hap olmadan kesinlikle yaşayamaz, sürekli uyuşturucu hap ve esrar içiyor. Ardından şiddet uyguluyor. Cezaevine girip çıktıktan sonra daha bir artmaya başladı. Son zamanlarda iyicene arttı baskılar, şiddet. İlk önce arabamızın lastiğini kesti otoparkta, sonra arabamızı kurşunladı, abimin evini kurşunladı, Battalgazi\'de evimiz var orada evimizi kurşunladı, Nisan\'da dükkan yandı. Hepsi 1 hafta içerisine oldu. Zaten mahkeme aşamasındayız. Bugün bir duruşmamız daha vardı orada da kavga çıkardı. \'Beni içeriye attıramayacaksınız, elinizden geleni yapın\' dedi. Bu kez işi başka boyutlara çekmeye çalışıyor. Hakim diyor ki \'olayı farklı boyutlara çekme, sen dükkanı yaktın mı yakmadın mı, bununla alakalı olan bir belgen var mı, yoksa sus dinle\' diyor. Bir yaz boyunca biz silah sesleri içerisinde yaşadık, ses bombaları altında yaşadık\" diye konuştu.

‘HABERLERDE \'ÖLDÜ\' DİYE MANŞET OLMAK İSTEMİYORUM’

Yaşadığı babasının evine Özkan O. tarafından ses bombası atıldığını söyleyen Sevkan O., şöyle konuştu:

\"Bunlarla alakalı şikâyetçi olduk. Bayramda orada olduğumuzu biliyor ve oraya geliyor. Silah sıkıyor, ses bombaları atıyor, havai fişekler atıyor. Apartmana silah saklamak mı, mühimmat saklamak mı dersiniz. 2015 yılında benim adıma kimliğimle yeşil reçete ilaçları almış. Şu anda bunlarla alakalı beni hastaneye yatırtmaya çalışıyor. Kapıya ambulansı getirtti. İlçe sağlığa gitmiş, başvurup dilekçe vermiş. \'Eşim rahatsız, hastaneye yatırılmasını istiyorum\' diye. Ben yetkililerden cezasını çekmesini istiyorum. Yetkililer biraz daha duyarlı olsunlar. Sürekli haberlerde duyuyoruz; bende onlar gibi manşet olmak istemiyorum \'öldü\' diye veya ailemden birinin katletmesini istemiyorum. Benim dayımın, teyzemin evine silah sıkıyor, komşularımızı rahatsız ediyor, bize kim selam verse onu rahatsız ediyor. Kimse bize selam vermeyecekmiş. Ben dükkânı yaktığından dolayı ceza çekmesini istiyorum. Çünkü elde tek delil bu var. Yaptıklarının cezasını çeksin. Ben kendi başıma her şeye katlandım ama babama yaptığına katlanamam babamın 40 yıllık emeğini kül etti. Buna katlanamam çocuklarının ekmek yediği kapıyı yaktı. Ben buna katlanamam. Benim babam borçlarını ödeyemez duruma geldi.\"

‘10 GÜN ÖNCE ARKAMIZDA DURDU SİLAH SIKTI’

Sevkan O.’nun annesi Feride G. (55) ise damadının kendisine ait arabayı parçaladığını iddia ederek, \"Arabam parçalandı, silah sıkıldı, kardeşimin evine 2- 3 defa ve somut delil istediler. Somut delil götürüyoruz somut delil fayda etmiyor. Göstererek sıka sıka kaçıyor ondan sonra \'somut delil\' diyorlar. Somut delili götürüyoruz yine \'somut delil yok\' diyorlar. Bundan 10 gün önce biz eşimle çarşıdan gelirken arkamızda durdu silah sıktı. Yine 155\'i aradım. 5- 6 ekip geldi, gece yarısı tabanca çekirdeğini, şunu bunu arıyor ama yok. \'Bulamadık, somut delil yok\' diyorlar\" diye konuştu.

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