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Yaşam

Şiddet mağduru 100 kadına 'panik butonu'

Türkiye'de şiddet gören kadınların tek bir tuşla polis çağırabilecekleri 'panik butonları' önümüzdeki hafta devreye giriyor

26 Eylül 2012 13:37

İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerde kullanılan, şiddet gören kadınların tek tuşla polis çağırabilmelerini sağlayan 'panik butonu', Türkiye'de ilk etapta 100 kadına veriliyor.

Şiddet gören kadınların tek bir tuşla polis çağırabilecekleri 'panik butonları' önümüzdeki hafta devreye giriyor.

Kolye, bilezik görünümünde, hatta cep telefonlarına eklenecek Alo 155 ikonlarından oluşan panik butonları, ilk aşamada Bursa ve Adana'daki 100 kadına dağıtılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bursa'daki programa katılırken, butonlar daha sonra koruma talep eden tüm kadınlar için hazırlanacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Bakan Şahin’in de katılacağı programda kadınlara ilk eğitim de verilecek.

Eğitimlerde, butonun nasıl kullanılacağı, eksili katlarda çalışmayacağı, üzerine su gelmesinin engellenmesi gerektiği, nasıl şarj edileceği, sinyal kesici jammerların bulunduğu alanlarda kullanılamayacağı gibi konular anlatılacak. Eğitimler eş zamanlı olarak aile içi şiddetin sık yaşandığı Adana’da da verilecek.

İlk etapta Bursa ve Adana’da 100 kadına dağıtılacak butonlar, daha sonra koruma talep eden tüm kadınlar için hazırlanacak.

Kadınlar herhangi bir tehlike anında butonlara dokunuyor. Verilen sinyalle nerede olduğu tespit edilen kadına en yakın kolluk kuvveti yardım için gidiyor. Panik butonları, özellikle İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ülkelerde başarıyla uygulanıyor.

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