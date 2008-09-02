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Yaşam

Şiddet karşıtı kampanya

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, okullarda şiddetin önlenmesi yönünde bir kampanya başlattı.

02 Eylül 2008 03:00

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "geçen öğretim yılında bazı okullarda şiddetin boy göstermeye başladığının, silahlı veya silahsız kavgaya kadar varabilen huzursuzlukların toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğunun esefle müşahede edildiği" belirtildi.

Okullarda şiddete karşı kampanya başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu konuda geçtiğimiz öğretim yılı içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden yoğun şikayetler almış bulunmaktayız. Milletimizin emaneti olan gençliğimizin en temel haklarından olan yaşam hakkı ve eğitim ve öğrenim hakkı gibi çoğu hakların tahribine yönelik şiddet hareketlerine karşı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla il ve ilçe insan hakları kurullarımıza yazı yazılarak bu konuda illerindeki sivil toplum kuruluşları, medya ve ilgili diğer kesimleri de devreye sokarak okullardaki şiddet konusunda tüm önlemleri almaları ve 2008-2009 öğretim yılında tüm eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesi için gereken çalışmaların kurulların gündemine alınarak konunun değerlendirilmesi talep edilmiştir."

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