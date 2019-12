Şiddet görüntüleri çocukları olumsuz etkiliyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fevziye Toros yaptığı açıklamada, çocukların izledikleri ve okudukları haberlerdeki olayların olağan dışı ya da nadiren yaşandığını idrak edemeyebileceklerini, bu nedenle her an benzer durumlarla karşılaşabileceklerini düşünerek, korku ve endişe duyabileceklerini söyledi.Buna bağlı olarak, çocukların aile ve okul gibi bildikleri ortamlarda bulunduklarında dahi korku, huzursuzluk gibi olumsuz duygu ve davranışları yoğun şekilde yaşayabileceklerini ifade eden Doç. Dr. Toros, medyada olumsuz mesajların ağırlıklı yer almasından ötürü gelecek ya da hayat ile ilgili umutsuzluk, duyarsızlık, çaresizlik gibi duyguların daha da gelişebileceğini vurguladı.Özellikle 3-6 yaş arası çocuklarda "model alma" yaklaşımının hakim olduğunu belirten Doç. Dr. Fevziye Toros, şöyle dedi:"İzlenen her program gibi haberlerdeki kişilerin yorum ve davranışları da model olarak alınabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalı. Şiddet gören, şiddet gözlemleyen çocuk, daha çok şiddet içeren davranışta bulunur ve erişkinlikte de bu durum gözlenir. Terör ve şiddet olaylarından da en çok televizyon karşısındaki çocuk etkilenir."Yapılan bir araştırmaya göre, 5-7 yaş arasındaki çocuklara "Haber denince akla ne geliyor?" diye sorulduğunu ve yüzde 39'unun "savaş, ölüm, kavga ve kaza" gibi olumsuzluk içeren tespitlerde bulunduklarını bildiren Doç. Dr. Toros, şöyle devam etti:"Televizyon konusunda çocuğa net sınırlar konulmalı, izlenecek programlar dikkatli şekilde ebeveyn tarafından seçilmeli. Ebeveynler bu konuda çocuklara örnek olmalı, şiddet yada korku uyandıran haberler izlenmiş ise bununla ilgili çocuğu rahatlatacak açıklamalar yapılmalı. Mümkün olduğunca izlenmesine izin verilmemeli, haber saatlerinde çocuklar başka aktivitelere yönlendirilmeli.İyi haberlere de dikkat çekerek, şiddet görüntülerinin sıra dışı bir olay olduğu hissettirilmeli."Haber izlenirken ebeveynlerin tepkileri konusunda da duyarlı davranmalarını isteyen Doç. Dr. Toros, şöyle konuştu:"Örneğin, haberler karşısında ebeveynin 'Artık sokağa bile çıkamayacağız, kimseye güven olmaz' şeklindeki yorumları, çocuklardaki kaygı ve korkuyu artırır. Bunun yerine karşılaşılan durumlarda neler yapılacağı konuşulmalı ve yapılabileceklere vurgu yapılmalıdır."