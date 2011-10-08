Şiddet gören kadınların yüzde 92'si susuyor

T24 - Hem fiziksel ve hem de cinsel şiddeti yaşayan kadınların yüzde 92’si susuyor. Susmayıp hakkını arayan kadın ise mücadelesinde tamamen yalnız bırakılıyor.







Şiddetin temel nedeninin erkeğin ailesiyle ilgili sorunlar olduğunu vurgulayan Prof. Sabahat Tezcan, “Şiddet gören kadınların yüzde 92’si hiçbir yere başvurmuyor. Yüzde 8’i bir yerlere çabalamış başvurmak için. Gitmişler de ne olmuş? İlgilenmemiş kimse, bir hizmet almışlar belki ama hiç de memnun değiller. Bu mücadelede kadınlar yalnız kalıyor. Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet çok yaygın bir sorun, ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bunun çözümü için topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi.



Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şefik'in haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabahat Tezcan, 15-59 yaş evli kadınların yüzde 39’unun yaşamlarının herhangi bir döneminde eşleri veya birlikte oldukları kişiler tarafından fiziksel şiddete, yüzde 15’inin de cinsel şiddete maruz kaldığını açıkladı. Birçok intihar olayının altında ise aslında töre cinayeti olduğunu belirten Tezcan, kadınların yüzde 92’sinin uğradığı şiddeti sineye çekerek hiçbir yere başvurmadığını vurguladı.

İtiraftan korkuyorlar



Trabzon’da Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) rektörlüğü ve KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi düzenlendi. Kongrede, “Kadına Yönelik Şiddet” konulu panelde konuşan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tezcan, “Kadınlar büyük ihtimalle fiziksel ve cinsel şiddeti bir arada görüyorlar. Kadınlardan yüzde 11’i istemediği halde, eşinden korktuğu için cinsel ilişki yaşadığını belirtmiş. Yüzde 9’u zorla cinsel ilişkiye girdiğini ifade etmiş. Duygusal şiddet yüzde 44’lerde” dedi.

Hamilelikte şiddet yüzde 10



Kadınların yüzde 10’unun hamileyken fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden Tezcan, “Çizik, sıyrık, yara ve bere sonucu yaralananların oranı yüzde 66. Yüzde 60’ının ise kulak zarı patlamış ve gözleri morarmış” diye konuştu.



