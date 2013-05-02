Şiddet gören bazı kadınlar sığınma evlerine gidemiyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Samsun'da gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kadınların şiddet görseler bile toplumdaki olumsuz algıdan dolayı danışma merkezleri ile sığınmaevlerine gitmeye çekindiğini ortaya koydu.

Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, TEPAV, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın finansmanıyla Samsun Valiliği ve Samsun Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Samsun’da Kadının Durumu Projesi’ kapsamında bir rapor hazırladı. Görüşme ve anket sonuçlarına göre oluşturulan rapora göre, Samsun’da kadına yönelik şiddet konusunda kır ile kent arasında farklılık ve benzerlikler bulunuyor. Kentli kadının destek alacağı mekanizmalar bulunurken, köylü kadınlar bu olanaklardan yoksun. Ancak çalışma, kentte de şiddete maruz kalan kadınların kurumsal destek mekanizmalarından yararlanmadığını ve sessiz kaldığını gösterdi. Görüşülen kadınların yüzde 43’ü bu durumu kimseye anlatmadığını ifade etti.

Kadınlar, şiddete maruz kaldığında bunu en yakınından bile gizliyor ve ‘sadece şiddete maruz kalan kadınların gittiği merkezlere gitmeyi, oraya giderken görülme tehlikesi nedeniyle’ istemiyor.

İş için kreş gerek

TEPAV, aile içi şiddetin yanı sıra ekonomi, eğitim, sağlık, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi çeşitli alanlarda da Samsun’da kadının genel fotoğrafını çekti. Ankete katılan kadınların yüzde 64’ünün ne çalıştığına ne de iş aradığına dikkat çekilirken, 18-30 yaş aralığındaki kadınların yüzde 42’sinin kendini ‘ev kadını’ olarak tanımladığına işaret edildi. Ev kadınlarının çalışmama nedenlerinde ise yüzde 31 çocuk ve yüzde 25.3 oranıyla ‘kocanın gelirinin geçinmek için yeterli olması’ görüşü öne çıktı. TEPAV, toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanması ve çocuk bakım hizmetlerinin kamu tarafından sunumuna duyulan ihtiyacı vurguladı.