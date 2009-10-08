Şiddet gören çocuğun zekası gelişmiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, anne ve babalarından dayak yiyen çocukların ruhsal gelişiminin yavaşladığını ortaya koydu.



Alman Die Welt gazetesinin internet sitesinde yer alan araştırma sonuçlarına göre aile içinde dayağa maruz kalan ve şiddet gören çocukların zeka düzeyi de yaşıtlarına göre daha düşük seviyede kalıyor.



Amerikan New Hampshire Üniversitesi bilim adamlarının, sonuçlarını, San Diego kentinde şiddet ve travma üzerine düzenlenen uluslararası bir konferansta açıkladıkları araştırmaya göre, aile içinde şiddet gören çocukların zeka düzeyi yıllar sonra bile yaşıtlarına göre daha düşük oluyor.



Yıllarca süren araştırmayı yapan ekibin başı Murray Straus, "Çocuklar ne kadar sık dövülürse ruhsal gelişimleri o kadar yavaş oluyor" dedi.



ABD'de yaşları 2 ile 4 ve 5 ile 9 arasında değişen iki ayrı grupta toplam 1500 çocukla yapılan araştırma çerçevesinde, her iki grupta da çocukların 4 yıl arayla 2 kez sınava tabi tutulduğu, yaşları daha küçük olan çocuklarda dayak yiyen ve yemeyenler arasındaki zeka farkının çok daha fazla olduğu belirlendi.



Araştırmada, anne ve babalarından dayak yiyen çocukların büyük strese girdiği ve aile içi şiddetin sürmesi durumunda bu stresin de kronik hale geldiği, çocuklarda yıllar boyunca etkisini gösterebilecek bu durumun, çocukların gelecekte yaşayacakları kötü olaylar karşısında daha abartılı tepki göstermelerine neden olduğu tespit edildi.



Diğer bazı ülkelerde yapılan araştırmaların da benzer sonuçlar ortaya koyduğu ve aile içinde şiddetin yaygın olduğu ülkelerde toplumun ortalama zeka düzeyinin de düştüğünün belirlendiği, bazı bilim adamlarının, zeka düzeyinin düşmesiyle ekonomik gelişmenin de bundan olumsuz etkilendiğine dikkat çektiği bildirildi.