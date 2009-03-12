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Sağlık

Şiddet gören çocuğun stres genleri değişiyor

Şiddetin çocuklarda, beyindeki sinyal aktarımını etkileyebileceği ortaya çıktı.

12 Mart 2009 02:00

Şiddetin çocuklarda, beyindeki sinyal aktarımını etkileyebileceği ortaya çıktı. Şiddet kurbanlarında stres sinyaline reaksiyon gösteren bir proteinin oranı (çocukluk döneminde şiddet görmeyenlere kıyasla) çok daha düşük. Montreal McGill Üniversitesi bilim insanları bu sonuca intihar edenlerin beyin hücrelerini inceleyerek ulaştılar. (Nature Neuroscience web sitesi).

İnsan stres altındayken, glukokortikoid reseptörü NR3CI strese reaksiyon gösteren belli başlı sistemleri etkinleştirmekte. Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayımlanan habere göre, Patrick McGowan ile çalışan ekip, hipokampüs bölgesindeki hücrelerde mRNA olarak isimlendirilen reseptör proteininin genetik yapı planını incelemişler. Bu analizler sonucunda, çocukken şiddet görenlerde çok daha az mRNA reseptör kopyası saptanmış. Bilim insanları bu nedenle, şiddet kurbanlarının beyninde çok daha az reseptör oluştuğunu düşünüyorlar.

Daha önceleri farelerle gerçekleştirilen deneylerle, anne ve yavru arasındaki iletişim bozukluklarının, reseptör geninin proteine çevrilmesinde etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Bilim insanları şiddet gören insanlarda reseptör oranının düşük olması nedeniyle depresyona yakalanma riskinin yükseldiğini tahmin ediyorlar. Fakat uzmanlar bu araştırmada sadece intihar ederek yaşamını yitirmiş olan şiddet kurbanlarının beyinlerini inceledikleri için düşük reseptör ve intihar riski arasındaki ilişkiyi kanıtlayamadılar.

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