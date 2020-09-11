Şiddet gördüğünü söylediği kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı

Uşak'ta şiddet gördüğünü iddia ettiği kocası İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla öldüren Neşe Arıkum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Banaz ilçesinin Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan Neşe Arıkum, polisi arayarak eşi İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla yaraladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, kadını gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, İbrahim Arıkum'un öldüğü belirlendi. Neşe Arıkum'un eşinden şiddet gördüğü öne sürüldü. İbrahim Arıkum'un cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Neşe Arıkum, önce sağlık raporu için hastaneye, sonrasında ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TIKLAYIN - Şiddet gördüğünü söylediği kocasını baltayla öldürdü!