Şiddet gördüğü kocasından kaçtı, 41 yerinden bıçaklandı, son nefesinde katilin adını verdi!

İki çocuk annesi Esra Adıgüzel eşinden şiddet gördüğü için Osmaniye'den kaçıp İstanbul'a geldi. Kocası Salih Adıgüzel izini takip edip İstanbul'da buldu, 41 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis kaçan Salih Adıgüzel'i arıyor.

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde önceki akşam 20.00 sıralarında 21 yaşındaki iki çocuk annesi Esra Adıgüzel, eşi 25 yaşındaki Salih Adıgüzel tarafından 41 yerinden bıçaklandı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Adıgüzel kayıplara karıştı.

Habertürk'ün haberine göre, eşinden şiddet gören Esra Adıgüzel iki çocuğunu da bırakarak bir yıl önce Osmaniye'den İstanbul'a kaçtı. Bir süre annesiyle kalan Esra Adıgüzel daha sonra da iş arkadaşı Gülser Ö.'yle yaşamaya başladı.



İki gün önce İstanbul'a gelen Salih Adıgüzel, genç kadının annesi Şehnaz Adıgüzel'in Gaziosmanpaşa'daki evine giderek tehdit etti. Anne durumu kızına bildirince de Salih Adıgüzel'i arayan genç kadın, telefond tartıştığı eşine "Peşimi bırak. Seninle boşanacağım. Dava açtım" dedi.

Markete giderken 41 yerinden bıçaklandı

Olay günü markete gitmek için evden çıkan Esra Adıgüzel'in önünü kesen Salih Adıgüzel genç kadını bıçaklamaya başladı. Vücudunun değişik yerlerinden 41 kez bıçaklanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Adıgüzel ise kayıplara karıştı.

Son nefesinde katilin adını verdi

Esra Adıgüzel'in Osmaniye'de yaşadığı şiddet ve tehditler nedeniyle polise şikayetçi olduğu öğrenildi. Kasten yaralama, kötü muamele ve tehdit suçlarından poliste kaydı bulunan ve olaydan sonra kaçan Salih Adıgüzel'i yakalamak için polis çok yönlü araştırma başlattı.

Ev arkadaşı Gülser Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, "İşten geldik. Ben eve çıktım. Bir süre sonra çığlık sesi duydum. Aşağı indiğimde Esra'yı kanlar içesinde yerde gördüm. Daha önceden de olay bildiğim için kocan mı yaptı dedim. Kafasını salladı" dediği öğrenildi.