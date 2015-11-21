Şiddet gördüğü için boşanmak istedi, eşinin kezzaplı saldırısında hayatı karardı

Konya’nın Ereğli İlçesi’nde Zehra Elber, 6 yıldan bu yana şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtığı eşi Gökhan Elber’in kezzaplı saldırısına uğradı. Gökhan Elber tutuklanırken vücudunun belden yukarısı yanan, sol gözü görme yeteneğini yitiren Zehra Elber, bugüne kadar 18 ameliyat oldu. Kızının estetik ameliyatlar olması gerektiğini belirten annesi Ümmü Gülsüm Oktay, "Sosyal güvencesi yok. Bu ameliyatların maliyeti de 200 bin liranın üzerinde. Bunları yaptıracak gücümüz yok" dedi.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ereğli’de oturan 23 yaşındaki Zehra Elber, 6 yıl önce garson 28 yaşındaki Gökhan Elber ile kaçarak evlendi. Ankara’ya yerleşen Elber çiftinin bu evliliklerinden 2 oğulları oldu. Zehra Elber, işsiz kalan eşi Gökhan Elber’den iddiaya göre, sürekli şiddet görmeye başlayınca geçen mayıs ayında Ereğli İlçesi’nde ailesinin yanına yerleşti. Eşi de 2 çocuğu ile birlikte Ankara’daki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye devam etti.



Eşini evden çıkarabilmek için plan yapmış



Zehra Elber, geçen mayıs ayında boşanma davası açtı. Bunu duyan eşi Gökhan Elber’in de 27 Mayıs günü eşi Zehra Elber’i telefonla arayarak, "Çocukları görmek istiyorsan. Bir internet salonuna git, internet aracılığıyla çocukları göstereyim. Hasretini gider" dediği öne sürüldü. Zehra Elber de, kardeşi Ezgi Oktay ile birlikte internet salonuna gitti. Ancak eşi tekrar telefonla arayıp, çocuklarının uyuduğunu ve başka zaman göstereceğini söyledi. Bunun üzerine Zehra Elber, kız kardeşiyle evlerine dönmek için yola çıktı. Evlerine yaklaşık 100 metre kala kendilerini takip eden eşi Gökhan Elber’in kezzaplı saldırısına uğradı.



Boşanma davası açtığı için eşinin yüzüne ve vücuduna kezzap döken Gökhan Elber, ardından yere yatırıp tekmeledi. Ablasını kurtarmak isteyen Ezgi Oktay’ın da koluna kezzap döken saldırgan Gökhan Elber kaçtı. Zehra Elber, önce Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Konya’ya, sonra da kapsamlı bir tedavi için Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis tarafından yakalanan Gökhan Elber tutuklandı ve hakkında 8 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Çiftin 2 çocuğu da olayın ardından babaları tutuklanınca anneleri Zehra Elber ile birlikte yaşamaya başladı.

Sol gözünü kaybetti, yüzü ve vücudu yandı

Zehra Elber, kezzaplı saldırı sonucu sol gözü görme yeteneğini yitirdi. Bunun üzerine yapılan ameliyatla Elber’e, protez göz takıldı. Yüzü ve vücudundaki yanıklar nedeniyle de 18 ameliyat geçirdi.

Kızının bu haline çok üzüldüğünü söyleyen anne Ümmü Gülsüm Oktay, şunları söyledi:

"Kızım, 6 yıl önce sevdiği Gökhan Elber ile kaçarak evlendi. Çocuklarımızın mutlu olması için daha sonra biz de bu evliliği onayladık ve düğün yaptık. Ancak, kızım evlendikten sonra sürekli şiddet görmeye başlamış. Bizim hiç haberimiz yoktu. Kezzaplı saldırıdan 3 ay önce kocası, kızımın kulağını ısırmış, oturdukları 2’nci kattaki evlerinden aşağı atmış. Vücudunun 9 yerinde kırıklar vardı."

Damadı Gökhan’ın, geçen yıl şiddet uyguladığı için 6 ay evden uzaklaştırma cezası aldığını da anlatan Ümmü Gülsüm Oktay, kızının da o dönemde kadın sığınma evinde kaldığını söyledi.

18 ameliyat geçirdi, estetik ameliyatlar gerekli

Ümmü Gülsüm Oktay, kızının saldırının ardından 18 ameliyat geçirdiğini, sosyal güvencei olmadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ereğli Kaymakamlığı ve Ankara Valiliği’nin destekleriyle bugünü kadar geldiklerini söyledi. Şimdi estetik ameliyatlar gerektiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine Valiliğin izniyle açılan maddi yardım kampanyası sonucu yaklaşık 1 ay önce kızama protez göz takıldı. Plastik ve Genel Cerrahi’de ameliyatlar olması gerekiyor. Ancak Ankara’da son yaşanan çifte bombalı terör saldırısının ardından hastanede yoğunluk olduğu için bizi geçici süre taburcu ettiler. Fakat evimiz küçük ve nüfusumuz kalabalık. O yüzden kızım evde enfeksiyon kaptı ve yaraları iltihaplandı. Şu an yaralarından dolayı yatağından kalkamaz hale geldi. Kızımın bundan sonra olacağı estetik ve diğer ameliyatlarının maliyetinin 200 bin liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Bizim bunu ödeyecek gücümüz yok. Biz devletimizden ve milletimizden destek bekliyoruz" dedi.