T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şiddet gördüğü eşini tarım ilacıyla zehirledi

Gözaltına alınan kadın sorgusunda eşini zehirlediğini itiraf etti

05 Ocak 2018 03:21

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir çocuk annesi 38 yaşındaki Ü.G., şiddet gördüğünü ve kendisini aldattığını ileri sürdüğü Osman Güler'i, yılbaşı gecesi içkisine tarım ilacı koyarak zehirlediği iddiasıyla tutuklandı. 

Olay, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocukannesi Ü.G., kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını ileri sürdüğünü 6 yıllık eşi, mermer işçisi Osman Güler'in yılbaşı gecesi içtiği biraya, zehirlenmesi amacıyla tarım ilacı koydu. Osman Güler'in bir süre sonra fenalaşması üzerine pişman olan Ü.G., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden haberi olmayan Osman Güler, eve gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapanan Güler, hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan kontrollerde Güler'in zehirlendiği tespit edildi. Ü.G., hastanede, eşinin içtiği bira sonrası fenalaştığını söyledi. Osman Güler'in hastanede tarım ilacından dolayı zehirlendiği ortaya çıkınca durum polise bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evdeki bira şişesine incelemek üzere el koydu. Bira şişesinde tarım ilacı tespit eden polis, Ü.G'yi gözaltına aldı. 

Eşini tarım ilacıyla zehirlediğini itiraf etti

Polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, şiddet uyguladığını anlatan Ü.G., "Osman Güler ile 6 yıl önce evlendik. Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Osman sürekli beni, başka bir kadını eve getirip beni göndermekle tehdit ederdi. Sürekli başka kadınlarla olduğunu da biliyorum. Sürekli dövüyor, şiddet uyguluyordu. Polise gidersem, beni ve anne, babamı öldürmekle tehdit ediyordu, kızımızı satacağını söylüyordu. Osman'ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum. Biranın yarısına geldiğinde eşim ‘Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim' dedi. Sonra eşimin arkadaşını aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Doktor hemen kendisini yoğum bakıma aldı. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.G., 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 

ETİKETLER

eşini zehirledikadınerkekosman gülerümmü gülerşiddet gördüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24