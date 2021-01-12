Şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edilecek

Antalya'da şiddet gördüğü eşini öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, emsal Yargıtay ve yüksek mahkemeler kararları ile itiraz edeceklerini söyledi.

Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi. Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek, çocuklar ve davaya ilişkin son durumu paylaştı.

Avukattan meşru müdafaa, kamu vicdanı vurgusu

Yarın sulh cezanın incelemesi adına itirazda bulunacaklarını ifade eden Onaran, “Emsal Yargıtay ve yüksek mahkemelerin kararlarla itiraz yapacağız. Bu davanın sonucunda kuvvetle muhtemel cezasızlık olduğu, meşru müdafaa sınırlarında olduğuna ilişkin kararları da koymak suretiyle tekrar değerlendirildiğinde, adli makamlarımızın kamu vicdanı, adalet duygusu ve hukuk çerçevesinde bizi ve herkesi mutlu edecek bir karar vereceğini bekliyoruz. Umudumuz bu yönde. Bunun için de hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Melek İpek: Burada dayak yok

Melek İpek ile yaptığı bir görüşmeyi paylaşan Onaran, “Nasılsın, buraya alışabildin mi? diye sorduğumda, ‘Burada dayak yok’ dedi. Bunu da bilinçaltından kontrolsüz bir cümle olarak söyledi. Oradaki ilgiden çok mutlu. Bir nebze olsun ona iyi geliyor. Cezaevindeki arkadaşları olsun, diğer kesimler olsun. Televizyona erişimi olduğu için haberlere yansıyan gelişmelerden haberdar oluyor. Yaşamış olduğu şiddet, daha önemlisi bu işkenceye karşı, kamuoyunda böyle bir duyarlılığın olması onu mutlu ediyordur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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