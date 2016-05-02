Şiddet gördüğü erkek arkadaşıyla annesinin ilişkisi olduğunu öğrendi!

İngiltere'de erkek arkadaşı tarafından dövülen 22 yaşındaki Chelsea Hopper, erkek arkadaşının kendisini annesiyle aldattığını öğrendi. Kızının erkek arkadaşı Kevin Scott ile birlikte olduğu ortaya çıkan 47 yaşındaki Jacqueline Hopper, kendisine yöneltilen suçlamaları önce yalanladı, bir süre sonra ise gerçeği kabul etti.

Hürriyet’in İngiliz Mirror gazetesinden aktardığı habere göre, Ağustos 2014'te tanışan Chelsea ve 35 yaşındaki Kevin, Şubat 2015'te Scunthorpe kasabasında aynı eve taşındı. Ancak sevgilisinin başka kadınlarla ilişkisi olduğundan şüphelenen Chelsea, bu düşüncelerini Kevin ile paylaşınca erkek arkadaşından şiddet gördü.

Sevgilisi tarafından dövülen Chelsea, bunun üzerine ailesinin yanına taşındı. Ancak Kevin'in özür dilemesinin ardından sevgilisinin evine döndü ve bu sırada genç adamın Facebook hesabına gönderilen bazı mesajları fark etti.

"Kendimden çok babama üzüldüm"

Gelen mesajlar, Kevin ile Chelsea'nin annesi arasındaki bir ilişkiyi işaret ediyordu. Uzun süre bu iddiayı reddeden anne Jacqueline Hopper sonunda itiraf etti: "Bu bir ilişki değildi. Üç kez birlikte olduk.” Duydukları karşısında şoke olan Chelsea, kendisinden çok babasına üzüldüğünü söyledi.

"Ona annemi terk etmesi için yalvardım. Ama 27 yıldır birlikte oldukları için bunu yapamadı. Sanırım onsuz yapamayacağından korkuyordu" diyen Chelsea, kendisini döven eski sevgilisi Kevin'i ​mahkemeye verdi.