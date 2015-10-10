Şiddet Gazze Şeridi'ne de sıçradı



Sabah saatlerinde Gazze'den fırlatılan bir füzenin İsrail topraklarını vurduğu bildirildi. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı kaydedildi.

Saldırı, 15 yaşındaki bir gencin de aralarında bulunduğu 6 Filistinli'nin Gazze-İsrail sınırında İsrail güçlerince vurularak öldürülmesinden bir gün sonra geldi.

Göstericiler cuma günü, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilere destek vermek amacıyla bölgede toplanmıştı.

Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre çatışmalarda 80 kişi yaralandı. Bu sayının 2014 yaz aylarındaki çatışmadan beri en kötü vaka olduğu kaydedildi.

Bıçaklama olayları

Cuma günü ayrıca İsrail'in Dimona kentinde dört kişi bir Yahudi tarafından bıçaklanmıştı. İki Arap kökenli İsrailli ve iki Filistinli yaralı olay sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. Bu saldırı da hafta başında İsraillileri hedef alan bıçaklama vakalarını izlemişti.

Dimona Belediye Başkanı Beni Biton, şüphelinin zihinsel engelli biri olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu saldırıyı kınayarak hangi tarafta olursa olsun yasaları ihlal edilen birinin adalet önüne çıkarılacağı açıklamasını yaptı.

1987-2000 yılları arasındaki çatışmalarda şu ana dek 5 bin Filistinli, 1100 İsrailli hayatını kaybetti.