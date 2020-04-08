SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah: Milli Dayanışma Kampanyası’na 3,1 milyon lira bağışladık, çalışanlarımızı işten çıkarmıyor, ücretsiz izne göndermiyoruz

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SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon 177 bin lira bağış yaptıklarını; işten çıkarma, zorunlu izin ve ücretsiz izin yollarına başvurmayacaklarını, bu dönemde çalışanların online eğitime alındıklarını, Türkiye’de 5 milyar liralık yeni yatırım için çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı. 1927 yılında İsviçre’de kurulan ve halen 32 ülkede faaliyet gösteren, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin bilet satış ve bilet ürünleri geliştirme işlerini alan SICPA’nın Türkiye CEO’su Aykut Ferah, bağış kampanyası, şirket çalışanlarının istihdamı ve yeni projeler konusunda yazılı açıklama yaptı.

“Projeleri ve tüm imkânlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, milletinin yanında olacaklarını” ifade eden Ferah, “Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip Koronavirüs'ün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem / Milli Dayanışma Kampanyası”na SICPA Türkiye olarak 3 milyon 177 bin liralık bir destek sağladıklarını açıklayan Ferah, “Bu zor zamanlarda bireylerin ve bilhassa kurumların, uluslararası firmaların imkânları ölçüsünde destek vermeleri elzem. Herkesin elini taşın altına koyması, devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir” görüşünü dile getirdi.

"İşten çıkarma, zorunlu veya ücretsiz izin yok"

“Uzun soluklu bir mücadele döneminden geçildiğini” vurgulayan Aykut Ferah, “kimseyi işten çıkartmayacaklarını, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını” ifade etti.

Aykut Ferah “Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz; yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye başladık, çalışanlarımız kendilerini geliştirecek ve müzelerimiz tekrar açıldığında çok daha yetkin ve donanımlı bireyler olarak ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edecekler” dedi.

Aykut Ferah, SICPA’nın, 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu, halen 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3 bin çalışanı ile faaliyet gösterdiğini, ürünlerinin 180’den fazla ülkede satıldığını ve güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. SICPA Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin “bilet satış ve bilet ürünleri geliştirme” hizmetlerinin sağlanması hakkında Mart 2018’de düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, Türkiye’de 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.

"Pamukkale ve Efes örenyerleri gece müzeciliğine açılacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da desteğiyle Efes ve Pamukkale Ören yerlerinin ışıklandırılarak “gece müzeciliği”ne açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, “Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığını, ana faaliyet konuları olan ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye’de 5 milyar liralık yatırım kapasiteli yerli ve milli projeler için AR-GE merkezi oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını” anlatan Aykut Ferah, “yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE merkezinde 3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını” söyledi.

Aykut Ferah, “Türkiye’ye, kültürel varlıklarına ve Türk turizminin geleceğine inandıklarını” sözlerine ekledi.