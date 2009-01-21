‘Sicilyalı’, Mario Puzo’nun anısına özel basıldı

İtalya kökenli Amerikalı yazar Mario Puzo’nun ölümünün 10. yıl dönümü anısına “Sicilyalı” adlı romanı, özel baskıyla okurla buluştu.



Bir fırsatını bularak, gazetecilik yapmaya başlayan yazar, 1965 yılında yazmaya başladığı ve 1968 yılında yayımlanan Carlione ailesini anlatan ve dünya çapında 20 milyondan fazla satan “The Godfather/Baba” adlı eseriyle tanındı.



Puzo’nun 1984 yılında yayımlanan “Sicilyalı” adlı eseri ise satışa çıktığı andan itibaren büyük bir başarı yakaladı. Uzun süre “New York Bestsellers” listesinde kalan “Sicilyalı”, eleştirmenler tarafından Puzo’nun eserleri arasında bir yapı taşı olarak gösterildi.



Puzo’nun cinayetin, adaletin ve ihanetin “romantik ve unutulmaz” öyküsünü anlattığı romanda, “Michael Carleone’nin Sicilya’daki sürgün hayatı sona ermek üzeredir. Fakat babasının talimatlarına göre, Salvatore Guilliano adlı genç adamı da -eğer bulabilirse- yanında götürecektir. Bu vahşi ve yabancı topraklarda, ihanetin ortasında Michael, onu saran entrikalar labirentinde yolunu bulmaya çalışırken Guilliano da kendisini Sicilya mafyasının Capo oi Capi’si (Babaların babası) Don Croce ile son bir savaşa hazırlamaktadır.”



“Sicilyalı”, yazarın “Karanlık” ve “Aile” adlı romanlarının Türkiye’deki yayımcısı 1001 Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı. Napoli’de 1920 yılında doğan, daha sonra ABD’ye göç eden Puzo, yazdığı birçok kitabında, gençlik yıllarını kumar oynayarak geçirdiği Manhattan’ın “Hell’s Kitchen/Cehennem Bölgesi” mirasından yararlandı.



