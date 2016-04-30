Sicilya'daki kilisede Mussolini ayinine polis incelemesi

28 Nisan 1945'te öldürülen İtalyan faşist lider Benito Mussolini'nin ölüm yıldönümünde bir kilisede ayin düzenlenmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Sicilya'nın Catania kentindeki Santa Caterina Kilisesi'nde geçen Perşembe günü, Mussolini'nin 71. ölüm yıldönümü için bir ayin düzenlendi. Ayinde, Mussolini ve faşizmin övüldüğünü, faşist selamı verildiğini gösteren bir video, Sicilya merkezlimeridionews.it haber sitesinde yayınlandı.

Site haberi, "Bir diktatörü anmak için yüzlerce yoldaş Santa Caterina Kilisesi'nin içinde toplandı. Törenin ardından, Hitler'in eski müttefiki, havaya kaldırılan kollarla selamlandı. Ayini yönetense, eski mafya babası Pippo Ercolano'nun ruhani lideri Peder Salvatore Lo Cascio'ydu" diye sundu.

Videoda, siyah gömlekli bir adamın talimatıyla, kalabalığın Mussolini ve "faşist şehitler" için sağ kollarını kaldırarak "Roma selamı" verdiği görülüyor. Sunaktaki iki din adamından biri de bu selama katılırken, diğerinin gülümsediği görülüyor.

Videonun yayınlanmasının ardından Catania Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Mussolini büstü ihraç ettirdi

Catania Başpiskoposluğu da, "kutsal bir mekanın siyasi gösteri amaçlı, üstelik de yasaklı bir siyasi hareket için kullanılamayacağını" belirterek, benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması için önlem alacaklarını açıkladı.

Videoda gülümserken görülen Peder Salvatore Lo Cascio ise ilk başta neler olduğunu anlamadığını iddia etti ve "Anladığımda ise gitmek istedim ama kalmamı istediler. O anda aklıma Papa Francesco'nun 'ben kimim ki yargılayayım' sözü geldi" diyerek kendisini savundu.

Yine Sicilya'daki Ragusa kentinde de, Mussolini ve faşizmi öven bir belediye meclisi üyesi partisinden uzaklaştırıldı.

Facebook sayfasında Mussolini büstü fotoğrafı ve "Biz faşisttik, faşist kaldık ve her zaman faşist kalacağız" yazılı görüntüler paylaşan 5 Yıldız Hareketi'nden Gianna Sigona, parti yönetimi tarafından ihraç edildi.