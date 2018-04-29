Sicilya'da portakal kabuklarından nasıl giysi, un ve elektrik üretiliyor?

Sicilya'nın meşhur ve mütevazı meyvesi portakalın dış kabuğu ve tohumları, modadan enerjiye daha yeşil ve sağlıklı birçok iş girişiminde kullanılıyor.

2011 yılında Milano'da bir tasarım öğrencisi olan Adriana Santonocito, memleketi olan Sicilya adasının Katanya şehrinde heba edilen meyve artıklarını nasıl sürdürülebilir tekstil ürünlerine dönüştürebileceği üzerine düşünmeye başladı.

Çare bulması gereken durum ise yüz binlerce meyve kabuğunu kullabılabilir bir hale getirmekti.

Yaratıcı düşünce tarzı sayesinde bugün meyvenin dış kabuklarından giysi üretilebiliyor.

Santonocito, bu sorunun cevabını üniversite tezinde vermeye çalıştı: İpekten yapılan lüks fularlar, değerlendirilmediği halde atılacak olan turunçgillerden yapılabilir mi?

39 yaşındaki Santonocito, bu sorunun cevabını üniversite laboratuvarlarında bularak patent aldı.

Portakal lifinden selülozun ayrılabildiği zaten biliniyordu. Santonocito ise kimyasal maddeler ile bu malzemelerin ipliğe dönüştürebileceğini keşfetti.

Üniversiteden arkadaşı Enrica Arena ile 2014 yılında giysi üreticilerine ipek benzeri malzemeler sattığı Portakal Lifi'ni kurdu.

Bu yıl ünlü İtalyan modacı Salvatore Ferragamo, ilkbahar-yaz koleksiyonunda bu malzemeleri kullandı.

Portakal Lifi şimdi 12 kişilik bir ekipten oluşuyor, ofisi ise artıkları topladıkları yerel bir meyve suyu üreticisi fabrikanın içinde yer alıyor.

Portakal Lifi'nin ilk yatırımcılarından Antonio Perdichizzi, bu girişimin İtalya'da bulunan ender dijital olmayan fikirlerden biri olması dolayısıyla ilgisini çektiğini söylüyor.

Catania Üniversitesi'nden ekonomi ve işletme profesörü Rosario Faraci, şirketin 'yaratıcılık ve girişim ruhunun' nasıl yeni işler yaratabileceğine örnek olduğunu belirtiyor.

Portakallar aynı zamanda yeni bir kimyasal yöntem sayesinde yağ içermeyen una dönüştürülebiliyor.

Catania Üniversitesi'nde denenen bu yeni yöntem cesaret verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Böylece fırınlar yağ ve margarin yerine bu sağlıklı malzemeyi unlu mamullerinde kullanabilecek.

Üniversitede üretilen 300 kilogram un, Katanya yakınlarında yerel fırınlar tarafından denendi ve fırıncılar pastane ürünlerinin tadını beğendi.

Araştırmacılar unun çözünebilir olması dolayısıyla sağlıklı içeceklerde ve tıp alanında da kullanılabileceğini söylüyor.

Sicilya'daki tarihi kasaba Mussomeli'de ise portakallar elektriğe dönüşüyor.

Nuova Scala çiftliğinde 16 bin 430 ton kabuktan üretilen biyogaz sayesinde 24,000 kilovat elektrik elde edildi.

Elektrik miktarı üretilen portakal miktarına göre değişiyor.

Yerel bir meyve şirketi olan AgrumiGel'in sahibi Salvatore Imbesi, portakalların kullanılamayan yerlerine genel olarak "pastazzo" adı verildiğini ve genelde yılda bunlardan 40 bin ton ortaya çıktığını söylüyor.

Sicilya'nın ise genel olarak bu artıklardan yılda 200 bin ton ürettiğini ekliyor.

Imbesi, pastazzonun değerlendirilmemesi halinde imha edilmesinin ise yıllık 16 milyon euro maliyete yol açtığını vurguluyor.

Ancak şimdi yaratıcı yeni çözümler sayesinde suyu sıkılmış meyveler pahalı bir atıktan heyecan verici ürünlere dönüşebiliyor.