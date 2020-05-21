Sicilya’da sağlık ihalelerinde yolsuzluk operasyonu: Koronavirüs koordinatörü de dahil 10 kişi gözaltında

Övgü Pınar/Roma

İtalya’nın Sicilya adasında sağlık ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada, adanın koronavirüs krizi koordinatörünün de aralarında yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Sicilya’da sağlık sektöründe 2016’dan bu yana toplamda 600 milyon Euro değerindeki 4 ihalede yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Bölgesel sağlık sistemi yetkililerinin, tıbbi ve hijyenik ekipman alımı için açılan bu ihalelerden yüzde 5 oranında rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Gözaltına alınanlar arasında, Sicilya’da koronavirüs salgını krizinin koordinasyonundan sorumlu Antonio Calenda da yer alıyor.

'Sistematik yolsuzluk'

Calenda, daha önce Sicilya’nın başkenti Palermo’da il sağlık müdürlüğünde yöneticilik yapıyordu.

Gözaltılar arasında Sicilya’nın Trapani kenti sağlık müdürü Fabio Damiani’nin yanı sıra girişimciler ve şirket yöneticileri de bulunuyor.

Operasyonu yürüten Mali Polis Komutanı Gianluca Angelini, “Ortaya çıkan tablo alarm verici. Sicilya’da sağlık sistemindeki kamu ihalelerinin idaresi sistematik bir yolsuzluktan muzdarip gibi görünüyor” dedi.