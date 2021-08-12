Sicilya'da 48,8 dereceyle 'Avrupa sıcaklık rekoru kırılmış olabilir'

İtalya'nın Sicilya Adası'nda, yetkililer dün hava sıcaklığının bir ara 48,8 dereceye yükseldiğini açıkladı. Bu, Avrupa'da kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olabilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise henüz bu veriyi teyit etmedi.

WMO'ya göre şu ana kadar Avrupa'da görülen en yüksek sıcaklık, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1977 yılında kaydedilen 48 derece.

İtalya'daki son sıcak hava dalgasına ise Afrika'dan gelen ve Lucifer adı verilen bir yüksek basınç sistemi yol açtı.

Lucifer'in İtalyan anakarasına doğru ilerleyip, aralarında başkent Roma'nın da bulunduğu büyük kentlerde hava sıcaklığını daha da artırması bekleniyor.

Kırmızı alarm

İtalya Sağlık Bakanlığı, bazı bölgelerde aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verdi ve en yüksek sağlık riski olan kent sayısının Cuma günü 8'den 15'e çıkacağını açıkladı.

Akdeniz'de bazı ülkelerde on yıllardır görülmedik hava sıcaklıklarının kaydedilmesi birçok ülke gibi İtalya'da da orman yangınlarına yol açtı.

Ülkenin güneyindeki Sicilya, Calabria ve Puglia yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler oldu.

İtfaiyeciler, 12 saatlik bir süreçte Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla yangına müdahale etti.

Calabria'da iki, Sicilya'da da bir kişi yangınlar yüzünden hayatını kaybetti.