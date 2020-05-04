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Koronavirüs

Sicilya adası Koronavirüs sonrası turizm için plan yapıyor; uçak biletlerinin yarısı, otel masraflarının üçte biri karşılanacak

04 Mayıs 2020 10:38

İtalya'nın Sicilya adası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle darbe alan turizm sektörünü yeniden canlandırma yolları aramaya başladı. Buna göre sonbaharda adayı ziyaret edenlerin uçak biletlerinin yarısı ve otel masraflarının üçte biri karşılanacak. 

Insider'da yer alan habere göre, 10 Mart'ta Koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatan İtalya'nın turistik adası Sicilya Mart ayından bu yana turizm gelirlerinde 1 milyar Euro'luk kayıp yaşadı. 

Koronavirüs salgını sonrası turizmi yeniden canlandırmayı hedefleyen ada, sınırları açıldıktan sonra turistleri çekmek için teklifler sunacak. Buna göre, Sicilya'ya gidenlerin uçak biletlerinin yarısı, otel masraflarının üçte biri ve müze biletlerinin tamamının karşılanması gündemde. 

Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da Koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren hafifliyor. 

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