Sicil aflı öğretmenlere borç şoku!

Çeşitli disiplin cezaları ile memuriyeti sona eren öğretmenlere 22 Haziran 2006'de haklarındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılarak memuriyete geri dönme hakkı tanındı. Memuriyetten sayılmayan sürelerini borçlanmak için SGK'ya müracaat eden öğretmenlere SGK'dan 24 bin-30 bin TL arasında borç çıkarıldı.



1999 - 2005 yılları arası çeşitli disiplin cezaları ile memuriyeti sona erenler için 22 Haziran 2006 tarihli "5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile haklarındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırıldı.



Memuriyetten sayılmayan sürelerini borçlanmak için SGK'ya müracaat eden öğretmenlere ise SGK'dan şok edici yanıt geldi. Disiplin affından faydalanan öğretmenler, görevden alındıkları süre ile göreve iade edildikleri süre arasındaki günlerini borçlanmak istediklerinde öğretmenlere; 5-6 yıllık bir süre için 24 bin ile 30 bin arasındaki meblağlar isteniyor. Öğretmenlerden bu borcu ise 2 yıl içerisinde ödemeleri isteniyor. Aylık 1000 TL üzerinde ödeme yapması gereken ve tek maaşla ev geçindirmeye çalışan öğretmenler ise kara kara düşünüyor.



Eğitim Bir-Sen: Mağdurlar yine mağdur



Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmenler sicil affından döndüklerine sevinmeli mi üzülmeli mi karar veremiyorlar" dedi.



Yalçın; sicil affından dönenlerin memuriyetten sayılamayan günlerinin borçlanılmasına imkan sağlandığını belirterek, "Memuriyette geçmeyen süreler içinde, sosyal güvenceden yararlanmamış insanlara sanki sağlık giderleri karşılanmış gibi muamele mi yapılmaktadır? Görevden alınarak mağduriyet yaşatılanlar yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalmıştır. Vekillerimizin empati yapmasını ve eksik günlerini borçlanmak isteyen öğretmenlerin aylık 1000 liradan fazla taksiti ödemelerinin mümkün olup olmadığını anlamalarını istiyoruz. Vekillerimizden soruna çözüm üretmelerini bekliyoruz" diye konuştu.



