Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı; borçlular hangi haklardan yararlanacak?

Bankalara borcu olan milyonlarca vatandaşın gündeminde olan sicil affı tasarısı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinde biri sicil affı. Esnaf, sanayici vevatandaşın yer aldığı yaklaşık 12.5 milyonu ilgilendiren düzenleme kredi kartı, kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıranlar bankaların 'kara listesinden' silinecek.

Sicil affı düzenlemesi

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar silinecek.

1.5 milyon esnaf yararlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.

Yeniden yapılandırmayı kaçıranlara ek süre

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na yasayla eklenen maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.