Sıçanlar bencil değil merhametli çıktı



T24 - Chicago Üniversitesinden Peggy Mason'un yaptığı araştırmada sıçanlar, iştah açıcı çikolatayı yemek yerine kapana kısılmış türdaşlarını kurtarmayı tercih etti.





Bilimadamları, kötü şöhretlerine rağmen sıçanların bencil değil merhametli olduğunu keşfetti.



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, deneydeki 30 sıçandan 23'ünün, kapana kısılan diğer sıçanı kafesi açarak kurtardığı, üstelik bunu kafese bırakılan çikolatayı yemeden önce yaptığı gözlendi. Yani, bencil olarak bilinen sıçanlar önce yardım etti sonra da yiyeceklerini paylaştı.



Mason, dişi sıçanların erkeklerden daha "yardımsever" olduğunu belirterek, 6 dişi sıçanın

tamamının kafesi açarak eşini kurtardığını, 24 erkek sıçanın 17'sinin bunu yaptığını kaydetti.



Peggy Mason, sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmanın, sosyal empatinin sadece insana ya da bazı memelilere özgü olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.







