T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sıçan, evde yalnız bırakılan bebeği yedi!

“Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli”

21 Aralık 2016 18:48

Güney Afrika'da bir anne 3 aylık bebeğini gece evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Eve dönen anne, bebeğinin dev sıçanlar tarafından yenildiğini gördü.

The Sun’da yer alan habere göre, Johannesburg kentinin Katlehong bölgesinde hafta sonu yaşanan olayda ismi açıklanmayan ikiz bebekleri olan 26 yaşındaki anne, gece dışarı çıktığında 3 aylık Lucky adlı erkek bebeğini yanında götürdü. 

İkizlerden kız bebeği yatağında bırakan anne, eve döndüğünde bebeğinin dev sıçanlar tarafından yenmiş cesedi kanlar içindeki yatakta buldu. Anne, çığlıklar eşliğinde komşularından yardım istedi. Bağırış çağırışlara koşan komşuları, evdeki feci sahneyle karşılaştı. 

Annenin bir komşusu şöyle konuştu:

”Zavallı bebek acı dolu bir ölümle hayata veda etmiş. Küçük bebeğin dili, gözleri ve parmakları kemirgenler tarafından yenmişti. Küçük bedeninin bazı parçalarının kayıp olmasına karşın bebeğin cesedinin kalan kısmında dev sıçanların ısırık izleri ve yaralar olduğunu fark ettik. Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli."

ETİKETLER

Güney Afrikaanne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24