Sıçan, evde yalnız bırakılan bebeği yedi!

Güney Afrika'da bir anne 3 aylık bebeğini gece evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Eve dönen anne, bebeğinin dev sıçanlar tarafından yenildiğini gördü.

The Sun’da yer alan habere göre, Johannesburg kentinin Katlehong bölgesinde hafta sonu yaşanan olayda ismi açıklanmayan ikiz bebekleri olan 26 yaşındaki anne, gece dışarı çıktığında 3 aylık Lucky adlı erkek bebeğini yanında götürdü.

İkizlerden kız bebeği yatağında bırakan anne, eve döndüğünde bebeğinin dev sıçanlar tarafından yenmiş cesedi kanlar içindeki yatakta buldu. Anne, çığlıklar eşliğinde komşularından yardım istedi. Bağırış çağırışlara koşan komşuları, evdeki feci sahneyle karşılaştı.

Annenin bir komşusu şöyle konuştu:

”Zavallı bebek acı dolu bir ölümle hayata veda etmiş. Küçük bebeğin dili, gözleri ve parmakları kemirgenler tarafından yenmişti. Küçük bedeninin bazı parçalarının kayıp olmasına karşın bebeğin cesedinin kalan kısmında dev sıçanların ısırık izleri ve yaralar olduğunu fark ettik. Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli."