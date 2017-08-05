Sıcaktan korunmanın 8 yolu; evde klima yoksa alışveriş merkezine gidin

Türkiye ve Avrupa'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Sıcak hava dalgası kalp sorunlarını artırırken, nefes darlığına ve bunalma hissine yol açıyor. İşte sıcaktan korumanın sekiz yolu:

1- Ağır hareketlerden kaçının

Yavaşlayın. Vücudunuz çok hızlı ısındıysa veya terleme yoluyla çok fazla sıvı kaybettiyseniz vücut ısınız yükselir ve kalp sorunları yaşayabilirsiniz. Sıcakla ilgili şikâyetlerin bir ortak özelliği vardır: Kişi sıcakta çok uzun süre kalmıştır veya yaşına’fiziksel duruma uygun olmayan bir egzersizi sıcakta çok uzun süre yapmıştır.

2- Serin yerlere gidin

Çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar mümkün olan en serin yerde kalması gerek. Aşırı sıcaklarda klimalı yerleri tercih edin. Evinizde klima yoksa, bir alışveriş merkezine bile gidebilirsiniz. sıcak havanın yükseldiğini, bodrum ve giriş katlarının daha serin olduğunu unutmayın.

3- Yeterince su için

Vücudunuzun kendisini serin tutmak için suya ihtiyacı var. Susamamış olsanız bile bol bol sıvı alın. Alkollü veya kafeinli içecekleri sınırlı tutun.

4- Beslenmenize dikkat edin

Aşırı sıcaklarda, metabolizmanızın ısısını hızla yükseltebilecek türden protein ağırlıklı bir beslenme düzeninden kaçının.

5- Çok fazla güneşte kalmayın

Gölgede durmaya dikkat edin; güneşte yanmaktan da kaçının. Güneşte yanmak sadece cilde zararlı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda, derinin fazla ısıyı dışarıya atabilmesini de engelliyor.