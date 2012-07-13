Sıcaktan bunaldı, kamyonete havuz yaptı

Bunaltıcı havalar ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da etkisini gösterirken Çin'de kavurucu sıcak dalgasıyla baş edemeyen baba çocuğunu serinletmek için kamyonetinin arkasını havuza dönüştürdü.

Çin’in doğusunda bulunan Wenzhou şehrinde yaşayan Zhou Yuhang gün geçtikçe artan sıcaklıklarla başa çıkmak için sıra dışı bir yöntem buldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Yuhang 6 yaşındaki oğlunun serinlemesi için kamyonetinin arkasını havuza dönüştürdü. Kamyonetin arkasındaki koltukları çıkartarak bölgeyi naylonla kaplayan Yuhang aracın içini suyla doldurdu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre yetkililer Çin’i kavuran sıcak havalardan dolayı bir dizi önlem aldı.

Dondurma satışlarının patladığı ülkede otobüs duraklarına fıskiye sistemi kuruldu. Bu fıskiyelerle su sıkılarak güneşte bekleyen yolcuların bir an için bile olsa rahatlaması sağlanıyor.