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Sıcaktan bunalanlara müjde; sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Hafta başından itibaren Ege Bölgesi ve Trakya'da yağış bekleniyor

26 Haziran 2016 19:23

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hafta başından itibaren düşeceği ve aralıklarla yağış görüleceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren düşeceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Van çevreleri ile Edirne, Bursa ve Bilecik'in güney, Hakkari'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ile Akdeniz bölgesinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 33

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33

Konya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41.

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