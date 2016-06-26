Sıcaktan bunalanlara müjde; sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hafta başından itibaren düşeceği ve aralıklarla yağış görüleceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren düşeceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Van çevreleri ile Edirne, Bursa ve Bilecik'in güney, Hakkari'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ile Akdeniz bölgesinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu 36



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 33



Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34



İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33



Konya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı bulutlu 28



Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41.