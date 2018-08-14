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Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, aşırı sıcaklardan bunalan yerli- yabancı turistler, Turgut Şelalesi'nin 15- 16 derecelik suyunda serinliyor

14 Ağustos 2018 12:21

Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, aşırı sıcaklardan bunalan yerli- yabancı turistler, Turgut Şelalesi\'nin 15- 16 derecelik suyunda serinliyor.
Etrafını çeviren dev çınar ve sığla ağaçlarından güneş ışığının çok fazla giremediği, yaklaşık 7 metre yükseklikten akan Turgut Şelalesi, Marmaris\'e gelen yerli- yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi\'ndeki şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan geçerek, ulaşıyor. \'Atlamak yasak\' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, kendilerini şelalenin serin suyuna bırakıyor. Şelalenin 15- 16 derecelik suyuna girmek ise cesaret istiyor.
Azerbaycan\'dan Marmaris\'e tatile gelen Victoria Sarafanova, \"Anlatılandan daha güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Yemyeşil, doğa harikası. Tüm günün yorgunluğunu burada attım. Su buz gibi ve insanı dinç yapıyor\" dedi.

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