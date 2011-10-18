Sıcaklıktaki artış hayvanların küçülmesine neden oluyor



T24 - Singapur’da yapılan bir araştırmanın sonucunda, küresel ısınmanın bazı bitki ve hayvan türlerinin küçülmesine yol açtığı ortaya çıktı.





Singapur Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, sıcaklıktaki artış, bazı hayvanların daha fazla enerji yakarak küçülmesine, bitkilerin de artan nem ve yetersiz besin nedeniyle büyüyememesine neden oluyor. Araştırmacılar bu değişimin kutup ayılarını da etkilediğini açıkladı. İngiliz Nature Climate Change adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, ortalama sıcaklıktaki bir derecelik artışın bazı bitkileri yüzde 3 ila 17 oranları arasında küçülttüğünü ortaya koydu. Omurgasız deniz canlılarında bu oran yüzde 0.5 ila 4 arasında. Bu oran balıklarda yüzde 6 ila 22 iken, böceklerde yüzde 1 ila 3 arasında hesaplandı.







Kutup ayıları da etkilendi



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, küçülen hayvan türleri arasında, kutup ayısı, ala geyik, soay türü koyun, martı ve kertenkele gösterildi. Araştırmayı yürüten Doktor David Bickford ve Doktor Jennifer Sheridan durumun ciddiyetini, “Türlerin küçülmesi henüz yeterince dikkate alınmıyor. Ancak küresel ısınma geçmişte yaşanandan çok daha hızlı olacak.





Birçok organizma buna kolaylıkla adapte olamayabilir ve bu yüzden birçok türün soyu tükenebilir” cümleleriyle anlattı. 85 ayrı türün incelendiği araştırmada, bu türlerden yüzde 55’inin küçülme tehlikesini yaşadığı görüldü. Bickford ve Sheridan, 2100 yılında ortalama ısının 7 derece daha yükselmiş olabileceği konusunda da uyardı.









