Sıcaklıklar pazardan itibaren yükseliyor

Romanya'dan gelen soğuk havanın etksini kaybetmesiyle sıcaklıklar pazar gününden itibaren yükselişe geçecek.



Türkiye’de sıcaklıklar pazardan itibaren tekrar yükselişe geçiyor.

Duygu Bayhan'ın ntvmsnbc'deki haberine göre; Romanya’dan gelen soğuk havanın etkisini kaybetmesiyle, eylül sonu ve ekimin ilk günlerinde sıcaklıklar daha da artacak.

İstanbul'da sıcaklık pazardan itibaren ısınarak 27 dereceyi geçecek. Önümüzdeki 10 gün İstanbul’da hava açık ve mevsim normallerine göre sıcak olacak.

Ankara'da yağış bu akşam ve gece kuvvetli, hafta sonu kesiliyor, ama sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Pazartesi ise sıcaklık artacak.

İzmir serin, bu 2 gün 26-27 derece, Pazardan itibaren 29 dereceyi aşacak. Ekim başlarına kadar hava açık ve sıcak olacak bölge bölge hava durumu:

Marmara'da yarın kesilecek yağış uzunca bir süre ara verecek. Pazardan itibaren sıcaklık hızla artacak. Önümüzdeki 1 haftadan daha uzun bir süre Marmara’da yağış beklenmiyor.

İç Anadolu'daki sağanaklar Yarın Sivas dolaylarına çekilecek. Hafta sonu sıcaklık düşmeye devam ediyor, Pazartesiden itibaren artışa geçecek.

Ege'de hafta sonu Çeşme-Bodrum boyunca sert karayel üşütecek. Yeni haftada ise rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklıklar tekrar 35 derece hissedilecek. Güneş önümüzdeki 10-15 gün boyunca parlayacak.

Akdeniz'de rüzgar zayıf, sadece Kaş açıklarında sert. Yerel yağışlar da kesiliyor. Sıcaklık önümüzdeki hafta hızla artacak

Güneydoğu'da ise sıcaklık 30 derecelere geriledi. Önümüzdeki çarşamba artacak.

Doğu Anadolu yağışlardan etkilenmiyor. Hafta sonu güneş parlayacak, ama sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Gündüz Erzurum 22, Elazığ 30 derece, Geceler artık çok soğuk.

Karadeniz'deki sağanaklara dikkat! Yarın Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon arasında yağmur çok daha kuvvetli yağacak. Pazar günü kuvvetli yağış Rize, Artvin dolaylarına çekilecek ve metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceğinden sel ve su baskını tehlikesi var.