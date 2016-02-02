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Yaşam

Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Cuma gününden itibaren Marmara'da yağışlı hava etkili olacak

02 Şubat 2016 16:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çarşamba ve perşembe günü artacak hava sıcaklıklarının, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağını belirterek, vatandaşları uyardı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba ve perşembe günleri güneyli rüzgârlarla daha da artacağı ve yer yer mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

 

Marmara'dan başlıyor

 

Cuma günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Marmara'dan başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, hafta sonu kuzey, batı ve iç kesimlerde de hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına ineceği ifade edildi.

 

 

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