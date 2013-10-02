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Yaşam

Sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu kar geliyor

Meteoroloji, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar ile dona karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı

02 Ekim 2013 18:53

Hava sıcaklıklarının ani düşüşünün ardından, Türkiye’nin yüksek kesimlerinde, iç  ve doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların; soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte yarından itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük Kastamonu), Ankara’nın kuzey ilçeleri, Bilecik, Kütahya ve Bursa’nın yüksek ve dağlık bölgelerinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle karayolu ulaşımında meydana gelebilecek aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan cuma, cumartesi ve pazar günleri iç Ege, İç Anadolu, Göller Bölgesi, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

 

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