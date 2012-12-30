Sıcaklıklar düşüyor, buzlanma ve dona dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerde görülecek yağışların, Antalya ve Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Gümüşhane ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kıyılarımızda güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağış uyarısı



Muğla kıyıları ile Antalya ve batı ilçelerinde (Kemer, Kale, Kumluca, Kaş, Finike) yerel olarak kuvvetli (20-50mm) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma ve don uyarısı



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.