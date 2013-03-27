Sıcaklıklar düştü, sağanak bastırdı

Türkiye sağanak yağmurun etkisi altına girerken, yağışların Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Osmaniye ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer bölgelerde güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Osmaniye ve İskenderun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (lokal su baskını, ani sel ve taşkın, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi nedeniyle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

EDİRNE Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İSTANBUL Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

KOCAELİ Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

DENİZLİ Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 20

UŞAK Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile zamanla Batı Akdeniz çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye ile İskenderun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

ADANA Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 21

ANTALYA Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu 20

OSMANİYE Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

ESKİŞEHİR Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

KONYA Parçalı ve çok bulutlu 16

NİĞDE Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

KARABÜK Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

KASTAMONU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

ZONGULDAK Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

TOKAT Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

HAKKARİ Parçalı ve çok bulutlu 9

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

VAN Parçalı ve çok bulutlu 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi nedeni ile bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu 19

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Denizlerde hava durumu

Orta Akdeniz'de öğleden sonra kısa süreli fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam kadar güneydoğudan 3 ila 5, akşam 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: iyi, yağış anında orta.

MARMARA Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: iyi, yağış anında orta.

EGE Hava Durumu: Çok bulutlu ve Kuzey Ege'nin kuzeyi ile güney kıyıları sağanak yağışlı, Rüzgar: güney ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi ile gece kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m güneyi 1,5 ila 2,5m Görüş: iyi, yağış anında orta.

AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve güneybatıdan 5 ila 7, Orta Akdeniz öğleden sonra 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m orta kesimleri öğleden sonra 3,0 ila 4,0m Görüş: orta.

VAN GÖLÜ Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu Rüzgâr: batı ve güneybatıdan, öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.