Sıcaklıklar düşecek, kar geliyor...

T24

Hafta sonu durum ne?



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre Kurban Bayramı'nın bitimiyle birlikte hava sıcıklıklarında 3 ile 5 derece düşüş görülecek. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve nemli hava nedeniyle, yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de sis görülürken, Karadeniz bulutlu, Doğu Anadolu ve Marmara parçalı bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise açık olacak.10 Kasım Perşembe günü ise yağışlı hava Karadeniz Bölgesinde etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Cuma günü ise yağışlı hava yurdun Batı kesimi ve Akdeniz bölgesi dışında etkili olacak. Sivas, Hakkari, Van, Muş, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Erzurum çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışlı hava cumartesi günü sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülürken, diğer bölgeler bulutlu olacak. Pazar günü ise Doğu Karadeniz'de yağış görülürken, diğer bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Ardahan'da sıcaklığın eksi 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.