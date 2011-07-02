Sıcaklıklar bugünü artacak!

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 3 aylık sıcaklık-yağış tahmin ve değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada; sıcaklığın tüm yurtta bu aylar içerisinde uzun yıllar ortamalarının üzerinde, yağışın ise yurt genelinde uzun yıllar ortamaları civarında olacağı tahmin edildiğini belirtildi. Ayrıca bugün için Batı Karadeniz, Ardahan ve Sakarya'da kuvvetli yağışın beklendiğini açıklandı.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 3 aylık (Temmuz- Ağustos-Eylül) sıcaklık tahminlerini açıkladı. Bu aylarda sıcaklıkların Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Ş.Urfa ve Mardin çevrelerinde uzun yıllar ortalamalarından 1 ila 2 derece daha yüksek, diğer bölgelerde ortalamalardan 0,5 - 1 derece daha yüksek seyredeceği belirtildi. Yağışın ise yine bu aylarda yurt genelinde bütün bölgelerde uzun yıllar ortalamaları civarında, Giresun ve Rize çevrelerinde ortalama değerlerden 20 – 40 kg. daha fazla olacağı tahmin edildi.





Yağışlarda tüm blgelerde artış var



1 Ekim 2010-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 9 aylık dönemde yağışlarda normaline göre % 12 arttı. 01 Ekim 2010 – 30 Haziran 2011 Türkiye geneli yağış ortalaması 648 mm’dir. Aynı dönemde yağışlarda Marmara Bölgesinde % 17, Ege Bölgesinde % 9, Akdeniz Bölgesinde % 15, İç Anadolu Bölgesinde % 41, Karadeniz Bölgesinde % 9, Doğu Anadolu Bölgesinde % 5 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde % 8 artış kaydedildi.





Barajlardaki doluluk oranı da yükseldi



Yağışlara parelel olarak ülkemizdeki barajlarda doluluk oranlarında yükselme kaydedildi. İçmesuyu maksatlı barajlarda doluluk oranları İstanbul’da % 87.1, Ankara’da % 47.5, İzmir’de % 57,4 ve Bursa’da % 95,4’e yükselmiştir. Geçen yıl % 79,3 olan enerji maksatlı barajların doluluk oranı ise % 81,6’ya çıktı.





Batı Karadeniz ile Ardahan ve Sakarya'da kuvvetli yağış



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Sakarya ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.





Kırıkkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi





Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Kısa süren sağanak nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aramak için koşuştururken, caddelerde küçük çaplı sel oluştu. Zafer Caddesi ve çevredeki sokaklarda ise elektrikler kesildi.



Hafta sonu ve havanın son derece güneşli olması nedeniyle Zafer Caddesi'ni dolduran vatandaşlar, yağışla birlikte dükkan ve iş yerlerinin gölgeliklerine sığınmak zorunda kaldı.



Bazıları ise yağmura inat sağanak altında yürümeye devam ederken, bir kadının kendini korumak için pazardan aldığı naylon leğeni kafasına koyarak caddede yürümesi ilginç bir görüntü oluşturdu.