Sıcaklıklar biraz düşecek

T24



Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürü Mehmet Çağlar, sıcaklıkların bugün ve yarın da mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde olacağını, hafta sonundan itibaren azalmaya başlayacağını söyledi.

Çağlar, Marmara Bölgesinin doğusunda, cumartesi, pazar ve pazartesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise gelecek 5 gün boyunca kısa süreli sağanak yağış geçişleri görüleceğini, diğer bölgeler için bu süre içinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını söyledi.





Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar normalin 6-8 derece üzerinde olacağını belirten Çağlar, şunları söyledi: ''Hafta sonundan itibaren görülecek 2-3 derece sıcaklık düşüşleri ülkenin hemen hemen genelinde yaşanacak. Önümüzdeki hafta başında ve hafta sonunda birkaç derece düşen sıcaklıklarda kısmi artışlar olacak ama geçtiğimiz dönemdeki kadar yüksek değerler olmayacak.

Karadeniz sahil kesimi ve Marmara'nın doğusunda bölgesel sağanak yağış geçişleri kendini hissettirecek. Yağışın daha yoğun yaşanacağı yerler Doğu Karadeniz kıyıları olacak.





İstanbul'da ise cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, Anadolu yakasının doğu kesiminde lokal sağanak geçişleri bekleniyor. Bunlar kısa süreli yağışlar olacak, kilogramlarca, uzun süreli yağış beklentisine girilmesin.''



