Sıcaklıklar batıda düşüyor, doğuda yükseliyor

T24 - Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerimizde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.





Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve İbradı ) ve Mersin'in Anamur ilçesi, Hatay ve Adananın kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Ankara çevreleri ile öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olacağı beklenmektedir. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





Rüzgar batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneydoğu zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve İbradı ) ve Mersin'in Anamur ilçesi, Hatay ve Adananın kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Ankara çevreleri ile öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Buzlanma ve don uyarısı



İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Çığ uyarısı



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu.(8)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinde kar yağışlı gececek. Gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don bekleniyor.(0)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu.(9)



ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekelniyor.(9)



ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve İbradı çevrelerinde kuvvetli olmak üzere il merkezi ile doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı.(14)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.(8)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçecek. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.(-4)



VAN: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.(0)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.(2)





Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EGE: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Isparta, Burdur ve Antalya il merkezi ile doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Gazipaşa, İbradı ve Mersin'in Anamur ilçesi, Hatay ve Adana'nın kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdenizde kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur zamanla kar, batısında kar şeklinde olmak üzere Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Giresun ve Tokat çevreleri, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadenizin iç kesimleri ile Trabzon ve Rize çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve zamanla bölge geneli çok bulutlu, batısı ve Diyarbakır çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.





