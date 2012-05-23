Sıcaklıklar batıda azalacak, doğuda artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Malatya ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle doğuda kuzey ve kuzeybatı, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında ilk saatlerde kuzey ve doğu, batı bölgeler ile zamanla yurt genelinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22)

ANKARA: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı (25)

ADANA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu (26)

ANTALYA: Az bulutlu (24)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (19)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (21)

VAN: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (20)

DİYARBAKIR: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu (30)



Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge geneli ile gece saatlerinde Trakya ve Çanakkale aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Sivas ile, zamanla bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ve Malatya ile akşam ve gece saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.