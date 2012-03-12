Sıcaklıklar batı bölgelerinde 6 ila 8 derece daha düşecek



T24 - Hava sıcaklığının İç ve Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, Batı kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya), Afyonkarahisar dışında Ege ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç ve Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, Batı kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu güneybatı, ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/S) esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya), Afyonkarahisar dışında Ege, ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Çığ uyarısı



Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Kar erimeleri uyarısı



Hava sıcaklığındaki artış, meydana gelmesi beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağış ve kuvvetli lodosun etkisiyle özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde kar erimelerinde artış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma ve don uyarısı



Ülkenin doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. (6)

ANKARA: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı (8)

İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. (10)

ADANA: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (16)

ANTALYA: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (18)

SAMSUN: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (11)

ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (-2)

VAN: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (3)

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu (8)