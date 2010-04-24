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Yaşam

Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

Bahar havası kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Sıcaklıklar Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Bahar havası kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Sıcaklıklar Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak), Artvin, Bingöl, Batman ve Siirt ile gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, ve Çanakkale çevrelerinin aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklar Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.


İllere göre hava durumu

Yapılan tahminlere göre bazı illerde bugün hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu (23)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu (22)

İZMİR: Az bulutlu ve açık (26)

ADANA: Az bulutlu ve açık (27)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık (28)

SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu (19)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (11)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu (20)


Bölgelere göre hava durumu

Yapılan tahminlere göre bölgelerde hava durumu bugün şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey Ege kıyıları parçalı bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Artvin çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak) ile Bingöl çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yağışlı geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Siirt ve Batman çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.



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