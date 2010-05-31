Sıcaklıklar artıyor

T24 - Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu (Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari) akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İstanbul: Parçalı bulutlu (29)



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aksam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (30)



İzmir: Parçalı bulutlu (31)



Adana: Az bulutlu ve açık (29)



Antalya: Az bulutlu ve açık (30)



Samsun: Az bulutlu ve açık (30)



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (24)



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (32)





Bölgelere göre hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



Marmara: Az bulutlu batısı ile zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, akşam saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık kıyıları ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu), akşam saatlerinden sonra kıyıları (Zonguldak, Bartın ve Sinop) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçecek.



Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek.





