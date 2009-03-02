Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklığı Batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu (Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava Sıcaklığı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz ve Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bölgelerde hava şöyle olacak:



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Kütahya, Afyon, Uşak) buzlanma ve don olayı görülecek.



Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde (Isparta ve Burdur) buzlanma ve don olayı görülecek.



İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, doğusu (Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas) kar yağışlı geçecek. Yağışlar öğleden sonra etkisini kaybedecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Bolu ve Kastamonu) buzlanma ve don olayı görülecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.